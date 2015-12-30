Пояснено народження аномального числа близнюків у США

У США оприлюднена статистика по пологах за 2014 рік: виявилося, що в країні безперервно продовжується зростання числа близнят. У 1980-му році їх було 19 пар на тисячу пологів, а в 2014-му — 34. Про причини цього явища розповідає lenta.ru з посиланням на Popular Science.

Народженню близнюків сприяють допоміжні репродуктивні технології — ліки для підвищення фертильності, штучне осіменіння і, насамперед, екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). Основними споживачами цих технологій вважаються жінки, які вирішили стати матір'ю в зрілі роки (середній вік народження першої дитини в США за останні 35 років зріс з 22,7 до 26,3 років).

ЕКЗ здійснюється лікарями в лабораторних умовах (з яйцеклітини і сперматозоїдів батьків), після чого (через два-п'ять днів) ембріон пересідає в матку. Щоб підвищити досить невеликі шанси на успіх процедури (діти народжуються приблизно в 25 відсотках таких випадків) лікарі переносять в матку кілька ембріонів одночасно.

Саме з цієї причини в США різко збільшилася кількість багатоплідних пологів: наприклад, в 2011 році 36 відсотків всіх близнюків з'явилося на світ в результаті ЕКЗ.

Зараз лікарям рекомендують «підсаджувати» не більше двох ембріонів одночасно. Ця міра мала успіх: число народжених трійнят скоротилося, а кількість двійнят залишилася на колишньому рівні.

Нарешті, вчені вказують на інший фактор: появі близнюків сприяє «старіння» мам. В організмі жінок, що знаходяться на фінальних стадіях репродуктивного віку, в ході кожного циклу частіше виробляється по дві яйцеклітини. Це підвищує шанси на народження різнояйцевих близнюків.