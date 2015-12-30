Вчені виявили гормон, який знижує потяг до алкоголю і солодкого

Ще 50 років тому було виявлено, що печінка відіграє важливу роль у регуляції кількості споживаної їжі. Попередні дослідження також показали, що гормон печінки FGF21 впливає на переваги тих або інших макроелементів, пишуть Новини Ізраїлю.

У новому дослідженні вчені з університету Айови і університету Копенгагена вивчили, як працює FGF21, і з'ясували, що він впливає на харчову поведінку

У ході експериментів на мишах і мавпах дослідники виявили, що при введенні гормону FGF21 знижується інтерес до алкоголю і підсолодженої води, однак гормон ніяк не впливає на перевагу жирних кислот або гіркого смаку.

Вчені дійшли висновку, що контроль над почуттям голоду забезпечується всією системою організму в цілому, і припустили, що гормон печінки може бути використаний в терапевтичних цілях для лікування ожиріння і діабету 2 типу.