Мамографія і УЗД виявляють рак молочної залози однаково ефективно

Жінки, які брали участь в експерименті, тричі пройшли процедуру онкоскрінінга: в одних випадках проводилося ультразвукове дослідження, а у інших – мамографічне, пише Медпортал. Крім того, всі учасниці зазнали біопсії, що дозволило підтвердити чи спростувати попередній діагноз.

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Виявилося, що УЗД і мамографія, дозволяли виявляти пухлини молочної залози з однаковою ефективністю. Проводячи ультразвукове дослідження, лікарі частіше отримували хибно-позитивні результати, однак цей метод дозволяв виявити більше кількість невузлових інвазивних форм раку, ніж мамографія. Автори також підкреслюють, що УЗД нерідко є єдино можливою діагностичною процедурою.

Вчені вважають, що ультразвукове обстеження повинно призначатися в якості додаткового дослідження при проведенні скринінгу.