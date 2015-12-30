Прогулянка красивими міськими районами не менш корисна, ніж виїзд на природу - вчені

Однак, за результатами нового дослідження, проведеного в університеті Уоріка, красива міська архітектура і піщаний берег річки чинять однаковий вплив на рівень здоров'я і щастя, пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на The Telegraph.

Досліджуючи сприйняття 212.000 фотографій різних ландшафтів Великобританії, вчені виявили, що райони, які оцінювались як найбільш мальовничі, часто не мали нічого спільного з зеленими зонами. Вчені прийшли до висновку, що красу навколишнього середовища забезпечує не тільки наявність зелених насаджень: мальовничі знімки містили також багато сірих, коричневих і синіх кольорів.

Порівнявши ці оцінки з даними про самопочуття 1.5 млн британців, які проживають в цих районах, вчені виявили, що відчуття здоров'я і щастя підвищує єдність архітектури і дизайну, а не тільки наявність парків і дерев.

Так, прогулянка повз собору або пам'ятки архітектури може виявитися не менш корисною, ніж у сільській місцевості.