На Землі проживає майже 7,3 млрд осіб – американські демографи

Такі дані повідомило урядове агентство Бюро перепису населення США, передає Польське радіо.

Світова популяція протягом минулого року зросла всього на 1,08%.

За інформацією американського бюро, у січні 2016 року в світі кожні 4 секунди буде народжуватися чотири людини, двоє будуть вмирати.

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Найбільш густонаселеною країною світу залишається Китай (1,36 млрд осіб). На другому місці - Індія (1,25 млрд). Треті – США (322,76 млн). Наступні: Індонезія (255,9 млн), Бразилія (204,3 млн), Пакистан (199 млн). Десятку найбільш густонаселених держав світу замикають: Нігерія (181,6 млн), Бангладеш (168,9 млн), Росія (142,4 млн) та Японія (126,9 млн).

Україна у світовому рейтингу найбільш густонаселених країн - 31-а (44,4 млн). Польща, за даними 2015 року, перебуває на 34-й сходинці із населенням 38,6 млн осіб.

Джерело: http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/234872#sthash.GQ3kTvLx.dpuf