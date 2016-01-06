Денна норма цукру для дітей

Він сканує баркоди тисяч різних напоїв та наїдків і повідомляє кількість цукру у кубиках чи мілілітрах, пише ВВС.

Цю програму розробив англійський місцевий орган, який опікується охороною здоров'я.

Представники влади сподіваються, що це допоможе зменшити поширення карієсу, ожиріння та діабетів двох типів, а також заохотить родини обирати здоровіші харчові альтернативи.

Читайте такожВиявлено гормон, що відповідає за любов до солодкого

За даними англійських працівників сфери охорони здоров'я, діти у Великій Британії споживають утричі більше цукру, ніж це передбачено нормою.

Так, кампанія проти надмірного споживання цукру, яка стартувала нещодавно, базується на даних про те, що в середньому дитина віком від 4 до 10 років споживає 22 кілограми цукру на рік понаднормово.

Новий додаток покликаний підвищити обізнаність батьків із тим, наскільки шкідлива їжа, яку вони споживають.

Англійські лікарі кажуть, що батьки будуть здивовані, коли дізнаються, як багато цукру містять деякі йогурти та фруктові напої.

Рекомендовані денні ліміту цукру:

- З чотирьох до шести років - 19 г

- З семи до десяти років - 24 г

- 11 років і більше - 30 г