Червоне вино корисне для діабетиків – дослідження

Такого висновку дійшли ізраїльські учені університету ім. Бен-Гуріона. Про це повідомляє портал izrus.co.il.

Метою дослідження було з'ясувати вплив різних типів вина на профілактику серцево-судинних захворювань у діабетиків.

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Фахівці взяли під спостереження 224 діабетика у віці 45-75 років з врегульованим рівнем цукру. Їх розділили на 3 групи. Учасникам першої групи рекомендували вживати щодня 150 мл келих червоного вина, у другій групі випивали таку ж кількість білого, а в третій – мінеральної води. Всім хворим була призначена середземноморська дієта без обмеження калорій.

Протягом 2 років досвіду учасників регулярно обстежували, застосовуючи УЗД для перевірки стану артерій, а також контролювали артеріальний тиск, роботу серця і рівень цукру в крові.

В результаті вчені прийшли до висновку, що червоне вино покращує холестериновий і ліпідний склад крові, підвищуючи, в тому числі рівень корисного холестерину HDL, який зазвичай низький у діабетиків. Одночасно в обох винних групах покращилася якість сну.

Дослідники дійшли висновку, що помірне споживання вина, особливо червоного, діабетиками з врегульованим рівнем цукру сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань.