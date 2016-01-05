Гонорея може стати невиліковною - медики

Саллі Девіс звернулася до усіх медиків та аптек, аби пересвідчитися, що вони виписують пацієнтам правильні ліки. Це сталося після спалаху "супергонореї" у Лідсі, пише BBCUkrainian.com.

Її занепокоїли повідомлення про те, що деякі пацієнти могли не отримувати усіх необхідних для лікування недуги антибіотиків.

За словами лікарів, які опікуються сексуальним здоров'ям, гонорея стрімко розвиває стійкість до лікування.

Надстійкий до протидії штам гонореї на півночі Англії виявили у березні.

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Той штам здатен протистояти антибіотику азитроміцину, який зазвичай виписують разом з іншим - цефтріаксоном.

"Гонорея загрожує стати невиліковною хворобою через тривалий прояв стійкості до лікування антибіотиками", - заявила Саллі Девіс.

Щоб вилікувати гонорею, слід одночасно застосовувати ін'єкції цефтріаксону та таблетки азитроміцину.

Однак раніше цього року Британська асоціація сексуального здоров'я та ВІЛ (BASHH) попередила, що деякі інтернет-аптеки пропонують тільки пероральні ліки.

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У випадку, коли пацієнт вживає лише один із двох препаратів, бактеріям легше набути стійкості до лікування.

"Тому надзвичайно важливо уникати неоптимального лікування", - ідеться у листі пані Девіс, який також підписав головний фармацевт країни Кейт Рідж.

В Англії гонорея є другою найбільш поширеною хворобою, що передається статевим шляхом, і продовжує ширитися.

У 2014 році кількість хворих становила майже 35 тисяч, що на 19% більше ніж попереднього року.

"Ми дійсно раді, що головний лікар наголосила на потребі такого підходу до лікування гонореї у зв'язку зі швидким розвитком стійкості інфекції", - сказав BBC News президент BASHH Ян Кларк.