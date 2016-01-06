Вушні раковини і носові хрящі друкуватимуть на біопринтері

Трансплантологи і пластичні хірурги здатні творити чудеса. Кожна проведена ними операція унікальна і дивна, адже нерідко лікарям доводиться винаходити індивідуальний метод лікування, що підходить для пацієнта, пише Медпортал.

Робота включає в себе кілька етапів. Спочатку створюється точна комп'ютерна модель пошкодженої частини тіла (наприклад, вуха або носа). Після цього за допомогою 3D-принтера зі спеціального рідкого складу, змішаного з клітинами пацієнта, друкується основа для майбутнього хряща. Ця гелева основа інкубується з додаванням необхідних для розвитку хрящових клітин пожиживильних речовин, що і дозволяє виростити хрящ потрібної форми, ідеально відповідний для кожного пацієнта. Отриману структуру перевіряють на міцність, після чого пересаджують реципієнту.

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Дослідники відзначають, що пошкоджений або втрачений орган можна реконструювати досить швидко – всього за пару місяців. При цьому для вирощування необхідно невелику кількість хрящових клітин самого пацієнта.

Уітейкер пояснює, що проект по створенню хрящів з допомогою біодруку, стартував в 2012 році, однак дослідження в цій галузі ведуться вченими вже понад 20 років. Спершу вирощені органи пересаджуватимуть тваринам, а в подальшому методика буде випробувана і на людях. Автори припускають, що це відбудеться через три роки.