Вчені виявили зони мозку, яка відповідає за здатність радіти Різдву

Мова йде про особливу зону мозку, яка відповідає за здатність радіти новорічній метушні, подарункам і самому святу, пише Медпортал. У дослідженні взяли участь 20 осіб, яким було запропоновано ознайомитися з різними картинками, на деяких з яких були зображені предмети, пов'язані з різдвяними святами.

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За допомогою функціональної МРТ автори стежили, змінюється активність головного мозку учасників дослідження при розгляданні «святкових» зображень. Крім того, добровольців попросили розповісти, як вони зазвичай відзначають Різдво і Новий рік.

Виявилося, що в головному мозку у тих, хто любив і святкував Різдво, при розгляданні зображень, пов'язаних із зимовими святами, активувалося відразу кілька ділянок кори головного мозку, які також були асоційовані з розпізнаванням емоцій і релігійністю.

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Тепер вчені планують з'ясувати, чи пов'язані ці зони головного мозку на здатність радіти іншим святам, зокрема, Великодню чи Хануці.