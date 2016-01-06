Люди, які відмовилися старішати

"Ми впевнені, що секрети довголіття і молодості відомі лише монахам-самітникам, які мешкають десь високо в горах або в лісах, далеко від цивілізації. Це не так, – каже Володимир Яковлєв. – Такі люди живуть серед нас: у сусідньому будинку, на одній вулиці або в одному з нами місті. Ми просто не знаємо їх, і через це втрачаємо неймовірну можливість дізнатися про їхній спосіб життя, який може здаватися абсолютно фантастичним", пише ВВС.

На знімку, який фотограф зробив у 2012 році, – німецька гімнастка Йоханна Кваас у віці 86 років.

Монсеррат Мехо

На основі свого проекту нещодавно Володимир Яковлєв опублікував книгу "Яким я хотів би бути у 70". У книзі зібрано світлини і історії тридцяти людей, які відмовились старіти "належним чином". Серед них – 75-річний серфер, 103-річний марафонець і 79-річна порнозірка.

Цей знімок фотограф зробив у квітні 2012 року, іспанці Монсеррат Мехо на ньому 78 років. У 49 вона вперше стрибнула з парашутом. Зараз на її рахунку – майже тисяча стрибків. Крім цього вона займається гірськими лижами, віндсерфінгом і дайвінгом.

Івонн Довлен

"Спочатку це був дуже особистий проект, – розповідає Володимир Яковлєв. – Мені вже виповнилося п'ятдесят, і я хотів дізнатися, чого мені чекати в майбутньому, а головне – як я можу вплинути на те, що відбуватиметься зі мною".

Після автомобільної аварії, у яку Івонн Довлен потрапила у віці 80 років і отримала серйозний струс мозку, лікарі порадили їй забути про ковзани. Але 89-річна мешканка Колорадо, яка катається на ковзанах вже 75 років, не послухалась. "Якщо в мене поганий настрій, я дивлюсь на своїх однолітків з кисневими подушками, взуваю ковзани і посміхаюсь". Фото зроблене в 2011 році.

Тао Порхон-Лінч

Танцівницю і інструктора з йоги Тао Порхон-Лінч фотограф зняв у 2011 році, коли жінці було 93. Тао Порхон-Лінч почала брати участь у танцювальних змаганнях у 87 років. З тих пір вона отримала більше 600 призів. Жінка, якій зараз 96, викладає йогу. Її звичайний день складається з трьох годин йоги вранці і двох годин танців опівдні. Її партнери на 70 років молодші за неї.

"Я не вірю у вік. Я вірю в силу енергії", – каже вона тим, хто пропонує їй нарешті заспокоїтися. У своєму виступі на TED у 2014 році вона розповіла, як шестирічна дівчинка спитала в неї, що вона збирається робити на пенсії. "Я не збираюся на пенсію, – відповіла жінка, – Я буду танцювати, поки не потраплю до наступної планети".

Рут Фловерс

Після того, як Рут Фловерс допомогла своєму онукові організувати день народження, у віці 68 років вона вирішила стати DJ. Свій перший сет вона зіграла на віллі Murano в Каннах у віці 78 років, а потім до самої смерті в травні 2014 виступала в клубах по всьому світу під псевдонімом "Мамуся Рок". Цей знімок фотограф зробив у липні 2012 року.

"Останні чотири роки я подорожував світом у пошуках людей, які замість старості обрали жити далі – радісно і яскраво, і часто навіть більш енергійно, ніж у молодості, – розповідає автор проекту. – Люди, з якими я познайомився, повністю перевернули мій світ і уяву про те, якою повинна бути старість".

Грета Понтареллі

"Греті Понтареллі 61. Вона з'являється перед глядачами в блискучому бікіні, ефектно підходить до пілону, глибоко вигинається, хапається за нього руками і легко злітає вгору. Впродовж наступних кількох хвилин Грета виконує неймовірно складний і захоплюючий акробатичний номер на жердині".

Так фотограф описує виступ американки, яка почала займатися спортивними танцями на пілоні у віці 59 років після того, як лікарі поставили їй діагноз остеопороз. "Щоби зміцнити кістки, я мусила займатися важкими фізичними вправами, – пояснює жінка. – Але ж важка атлетика – це надто нудно".

Володимир Яковлєв сфотографував пані Понтареллі в серпні 2012 року. Зараз вона продовжує виступати на змаганнях і у віці 63 років у 2014 вона перемогла на Чемпіонаті світу зі спортивних танців на жердині і отримала звання майстра спорту.

Джон Лове

Хоча Джон Лове мріяв танцювати все життя, він зайнявся балетом лише у 79, а вперше вийшов на сцену – у 89. Коли Джону виповнилося 90, родичі заборонили йому виконувати повороти на 360 градусів в повітрі. "Вони бояться, що якщо я впаду, вони більше не зберуть мене докупи", – жартував Джон під час фотосесії у жовтні 2012 року.

Тому він просто стрибає. "Він не може втриматися, – каже фотограф. – Для більш інтенсивних тренувань, Джон встановив трапецію у себе на стелі і висить на ній щодня, щоби нарощувати м'язову силу".

Зараз йому 94, і він продовжує виступати і тренуватися щодня. Джон Лове відкрив фотографу секрет, як насолоджуватися старістю: "Знайдіть те, що кардинально змінить ваше життя. Це нелегко, можливо, мені просто пощастило. Але, я думаю, кожен може щось знайти для душі. Балет дозволяє мені тримати спину прямо і обдурювати час".

Ллойд Кан

Каліфорнієць Ллойд Кан почав кататися на скейтборді у 65. Як розповідає Володимир Яковлєв, Ллойд "відразу впав і травмував руку. З цього він зробив лише один висновок – треба завжди одягати захист". Ллойд Кан продовжив кататися на скейтборді. Коли фотограф зробив цей знімок у січні 2013 року, Ллойду було 78.

"Майже щодня Ллойд ганяє на борді вулицями приморського міста Болінас. Він обирає вулиці з довгим поступовим нахилом і плавними поворотами і спускається ними".

У своєму блозі Ллойд Кан розповідає, як у 2014-у катався на скейтборді з сином і онуком, і син сказав: "Не знаю, про кого більше переживати: про мого трирічного сина чи про мого 79-річного татка".

Втім, Ллойд, який також працює у видавництві та проектує еко-будинки, не поспішає. "Я не виконую трюків, як підлітки, – каже він. – І не розвиваю велику швидкість, щоби у будь-який момент я міг зістрибнути і приземлитися на ноги. Отже, в моєму випадку – нічого екстремального, мені просто подобається кататися".

Дуань Цзиньфу

Життя Дуаня Цзиньфу змінилось, коли одного чудового дня він побачив групу людей, які тренувались у парку в Пекіні. "Це були люди значно старші за нього, але вони з легкістю сідали на шпагат. А Дуань тоді навіть нахилитися не міг без стону, – розповідає Володимир Яковлєв. Він сфотографував чоловіка у липні 2011 року, коли Дуаню було 73".

Після 50 років роботи на скляному заводі його здоров'я було цілком зруйнованим. Дуань ледве міг ходити, а його легені, пошкоджені скляним пилом, майже не працювали. Не зважаючи на це, Дуань приєднався до групи, яка щодня практикувала розтягування і дихальні вправи на основі філософії дао, і тепер, у віці 76 років, він виконує вправи, які не під силу й значно молодшим людям.

"Колись він працював на фабриці по вісім годин щодня, а тепер він звик кожен день розтягуватися, – розповідає фотограф. – Незабаром він також навчився сідати на шпагат і до того ж без жодного стогону".

Валентин Бадіч

У рамках свого проекту Володимир Яковлєв побував у дев'яти країнах, зокрема, Франції, Італії та Індії. Свого співвітчизника – Валентина Бадіча – він знайшов у нічному клубі в Єкатеринбурзі. "Найбільш завзятий рок-н-рольник Уралу ніколи всерйоз не тренувався", – розповідає фотограф про чоловіка, відомого всім як "Дідусь Елвіс Преслі".

Після того як Валентин у 50 років відчув міцний біль у суглобах і лікарі сказали, що йому потрібні титанові імплантати, він вирішив лікувати себе сам.

"Він почав ходити пішки. Він змушував себе ходити сходами вгору та вниз щодня. Потім він почав бігати. А потім – танцювати", – розповідає фотограф.

Коли Володимир Яковлєв фотографував його в лютому 2011, Валентин показав, на що він тепер був здатний: він протанцював всі три години фотосесії без упину і навіть не задихався. І він робив це настільки чудово, що під кінець разом з ним танцювала вся студія: асистенти, освітлювачі, я ... і навіть дві фотомоделі, які знімались у сусідній студії".

Доріс Лонг

Доріс Лонг зайнялась промисловим альпінізмом, коли їй було 85, після того, як жінка побачила альпіністів, які спускалися з 20-метрової скелі в Гемпширі. "Доріс подумала, що альпінізм має бути надзвичайно захоплюючою справою. І вона мала рацію", – розповідає пан Яковлєв. Він зняв Доріс у липні 2012 року, коли їй було 98.

"Після мого першого спуску я була просто у захваті", – каже Доріс Лонг. У віці 92 років Доріс спустилась з 70-метрової будівлі Millgate House, найвищого хмарочосу Портсмута. Зараз їй 100, і вона продовжує займатися альпінізмом.

Фотограф висловлює думку, яку напевно поділяє більшість з його моделей: "Парашутист Пет Мурхед, який відзначив свій 80-річний ювілей, зробивши 80 стрибків з парашутом поспіль, каже: "Щастя – це вибір, це стиль життя. Дехто може спитати, невже це так просто? Так, це так просто!" І я теж впевнений, що секрет щастя і вічної молодості – саме в цьому".