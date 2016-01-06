Гіпноз ефективний при лікуванні синдрому подразненого кишечнику

Це стверджують дослідники з Університету Вандербільта (Vanderbilt University) на чолі з Келсі Лерд (Kelsey Laird). Синдром подразненого кишечника страждають приблизно 11% населення планети, пише Медпортал. У людей можуть розвиватися діарея, спазми і ректальна кровотеча. Ефективне лікування цього порушення в даний час відсутнє.

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Вчені проаналізували дані про 41 клінічне дослідження, де взяли участь понад 2000 чоловік, які страждають синдромом подразненого кишечника. 1183 людини пройшли курс психотерапії. В основному призначалася поведінкова терапія, але також використовувалися й інші підходи: гіпноз, когнітивна терапія, заснована на усвідомленості, поведінкова терапія і динамічна психотерапія. До початку експериментів і після їх закінчення учасників просили відповісти на питання про тяжкість симптомів.

Через рік після проведеної терапії 75% учасників дослідження відчували себе набагато краще, ніж ті, хто не проходив психотерапевтичного курсу. Вони відзначали значне ослаблення симптомів захворювання.

Автори вважають, що вони дійсно можуть рекомендувати психотерапію для покращення стану людей з синдромом подразненого кишечнику: після курсу терапії пацієнти почували себе краще, а ефект такого лікування зберігався протягом довгого часу.