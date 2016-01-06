Тренування в дитинстві змінюють роботу бактерій і впливають на здоров'я - вчені

За даними вчених, що опублікували свою роботу в журналі Immunology and Cell Biology, в кишечнику людини перебуває понад 100 трильйонів мікроорганізмів, і їх робота впливає на здоров'я мозку і метаболічну активність протягом усього життя, пишуть Новини Ізраїлю.

Дослідники відзначають, що мікроби з'являються в кишечнику незабаром після народження і мають життєво важливе значення для розвитку імунної системи і різних психічних функцій і процесів, впливаючи на багато фізіологічні аспекти.

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Колонії мікробів можуть змінюватися під впливом факторів навколишнього середовища, таких як дієта і режим сну, протягом всього життя, однак дослідники виявили, що кишкові бактерії особливо пластичні в молодому віці.

У ході експерименту було встановлено, що молоді щури, які щодня добровільно виконували фізичні вправи, мали ширший спектр пробіотичних бактерій порівняно з дорослими та ледачими особинами.

Дослідники поки не визначили точний віковий діапазон чутливості до тренувань, проте дійшли висновку: що менше вік, то сильніше виявляється ефект вправ.