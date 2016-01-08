Аспірин ефективний при раку - дослідження

Ці результати ще раз підтверджують отримані раніше дані про те, що цей популярний препарат може використовуватися не тільки як протизапальний, жарознижуючий і болезаспокійливий засіб, але і для уповільнення поширення пухлини в організмі, пише Медпортал. Вже доведено, що аспірин знижує ризик розвитку колоректального раку.

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У дослідженні, проведеному Крістофером Аллардом (Christopher Allard), взяли участь більше 22 тисяч людей, спостереження за здоров'ям яких тривали протягом 27 років. Автори вивчили частоту виникнення раку передміхурової залози в учасників дослідження, а також проаналізували, як впливав прийом аспірину на розвиток цієї форми раку.

Виявилося, що регулярне вживання аспірину знижувало ймовірність виникнення термінальної форми раку простати на 24%, а смертність від раку передміхурової залози серед тих, хто приймав аспірин, була нижчою на 39%.

Автори підкреслюють, що аспірин допомагає уповільнити прогресування захворювання, але нездатний повністю запобігти його розвитку. Вони вважають, що регулярний прийом аспірину перешкоджає формуванню кісткових метастаз, проте їм ще належить з'ясувати, як саме діє препарат. Крім того, поки невідомо, яка доза аспірину є найбільш ефективною.

Не варто забувати і про побічні ефекти, пов'язані з прийомом аспірину – цей препарат може викликати шлунково-кишкові кровотечі.