Спілкування так само важливо для здоров'я, як дієти і тренування - вчені

У ході цього дослідження було вперше підтверджено зв'язок між соціальними відносинами та конкретними фізичними показниками, такими як ожиріння, запальні процеси і високий артеріальний тиск, які можуть призвести до довгострокових проблем зі здоров'ям, зокрема, серцево-судинних захворювань, інсульту й раку, пишуть Новини Ізраїлю.

Вчені виявили, що ширина кола спілкування впливає на стан здоров'я на початку і в кінці життя: у підлітковому віці соціальна ізоляція підвищує ризик запалення в тій же мірі, як відсутність фізичної активності, а активне спілкування захищає від абдомінального ожиріння. У старості соціальна ізоляція виявляється більш шкідливою для здоров'я, ніж діабет і гіпертонія.

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Дослідники дійшли висновку, що важливо заохочувати підлітків до розширення кола спілкування і розвитку соціальних навичок взаємодії з іншими, оскільки соціальна активність так само важлива, як здорове харчування і активний спосіб життя.