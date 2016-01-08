Психологи стверджують, що повідомлення на смартфонах зумовлюють стрес
Згідно з даними вчених, які організували психологічне дослідження 2 тисяч співробітників в Future Work Centre в Лондоні, часті повідомлення є "токсичними джерелом стресу", так як цілодобовий доступ до електронної пошти змушує працівників відчувати, що вони постійно готові до роботи.
Через те, що працівники завжди мають доступ до нових листів, виробляються звички, які негативно впливають на емоційний стан, пишуть Новини Ізраїлю, посилаючись на публікацію у The Telegraph. Так, у досліджуваній групі 30% отримували понад 50 листів на день і понад 65% перевіряли пошту цілодобово.
Дослідження показали, що постійна перевірка і перегляд електронної пошти після кожного повідомлення призводить до розвитку напруженості і занепокоєння, і рекомендують закривати поштові програми після виходу з офісу.
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Найбільш шкідливими звичками психологи називають постійну перевірку пошти протягом дня і читання листів рано вранці і пізно ввечері. Фахівці підкреслюють, що незважаючи на те, що пошта є корисним засобом комунікації, вона може бути джерелом стресу і фрустрації.
На думку психологів, секрет щастя полягає в ігноруванні нескінченного потоку повідомлень і відключенні поштових додатків.