Чим небезпечний надлишок вітаміну D

Вживання великої кількості цього вітаміну літніми людьми збільшує ризик випадкових падінь, що підвищує ймовірність виникнення переломів, пише Здоровье.

Хайке Бичофф-Феррарі (захищав heike Bischoff-Ferrari) і її колеги з Університету Цюріха (University of Zurich) з'ясували, що надлишок цього вітаміну порушує координацію рухів у літніх людей, що і призводить до більш частих падінь.

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Автори спостерігали за 200 чоловіками і жінками старше 70 років. Всі вони були розділені на три групи: одні приймали 24000 МО вітаміну D на місяць, інші – 60000, а треті брали не тільки 24000 МО вітаміну D, але і кальцифедіол, що містить один з похідних вітаміну D.

За учасниками дослідження спостерігали протягом року після закінчення прийому вітаміну D. Виявилося, що люди, які вживали меншу кількість вітаміну, падали значно менше (47,9%), ніж ті, хто приймав його високу дозу (66,9%) або ж поєднував прийом вітаміну D з кальцифедіолом (66,1%).

Втім, критики наголошують, що в цьому дослідженні була відсутня контрольна група, учасники якої не приймали вітамін D. Вони також вважають, що важливим є час прийому вітаміну, а також щоденна доза.