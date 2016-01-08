Клітини підшлункової залози, створені з клітин шкіри, виявилися повністю функціональні

Групі вчених з Університету Каліфорнії (University of California) вдалося отримати клітки підшлункової залози з клітин шкіри / zdorovie.com

Створені таким чином клітини виявилися повністю функціональними і продукували інсулін у відповідь на зміну рівня цукру.

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Дослідники на чолі з Маттіасом Хеброком (Matthias Hebrok) вважають, що розроблена ними технологія отримання клітин підшлункової залози в майбутньому допоможе підбирати індивідуальну терапію для кожного хворого з діабетом, пише Медпортал. Крім того, створювані таким чином клітини, можуть використовуватися для скринінгу нових препаратів.

Автори зуміли перепрограмувати клітини шкіри в ентодермальні клітини-попередники, а потім, додаючи ряд сполук, домоглися їх посиленого ділення. Після цього були отримані попередники клітин підшлункової залози і повноцінні бета-клітини, здатні реагувати на зміну рівня глюкози і продукувати інсулін.

Дослідники відзначають, що, використовуючи подібний підхід, раніше їм вдалося створити нейрони і клітини печінки. Нова методика дозволить отримувати перепрограмовані клітини у значних кількостях, відзначають вчені.