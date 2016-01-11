Вчені виявили ще одну причину депресії у жінок

Американські вчені дійшли висновку, що стан депресії і підвищеної тривожності у жінок найчастіше пов'язані з тим, що рівень зарплат у жінок в США набагато нижчий, ніж рівень зарплат у представників протилежної статі, пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на The Guardian.

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Згідно з дослідженням, проведеним в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, жінки, заробітна плата яких нижча, ніж у чоловіків з ідентичними освітою і досвідом роботи, в чотири рази більше за чоловіків схильні до розвитку синдрому підвищеної тривожності і в 2,5 рази частіше страждають на діагностовану депресію.

При цьому жінки, які заробляють більше або стільки ж, скільки їх колеги протилежної статі, депресією страждають не більше чоловіків, а підвищеною тривожністю – набагато рідше.

У дослідженні вчених взяли участь 22 тисячі працюючих дорослих від 30 до 65 років.