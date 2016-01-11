Створено смартфон-тест для визначення вагітності

Пристрій, призначений для виявлення вагітності на ранніх термінах, може синхронізуватися зі смартфоном по Bluetooth і передавати отримані результати, пише Медпортал. Їх можна буде переглянути, використовуючи спеціально розроблений компанією додаток. Розробники вважають, що пристрій допоможе жінкам менше нервувати при проведенні тесту і очікуванні його результатів.

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Перед проведенням тесту додаток уточнює, чи є вагітність бажаною – саме від цього залежить текст, який буде супроводжувати отримані результати. Для того, щоб жінки не нервували, чекаючи на відповідь, додаток може розважити або заспокоїти – в останньому випадку телефон буде програвати музику для медитації, заспокійливе відео або ж розповість про техніку правильного дихання.

Розробники пояснюють, що новий тест на вагітність надійде в продаж вже цієї весни. Очікується, що його вартість складе 15-20 доларів США.