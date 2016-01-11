Створено смартфон-тест для визначення вагітності
Компанія First Response, яка виробляє товари для жіночого здоров'я, випустила новий тест для визначення вагітності.
Пристрій, призначений для виявлення вагітності на ранніх термінах, може синхронізуватися зі смартфоном по Bluetooth і передавати отримані результати, пише Медпортал. Їх можна буде переглянути, використовуючи спеціально розроблений компанією додаток. Розробники вважають, що пристрій допоможе жінкам менше нервувати при проведенні тесту і очікуванні його результатів.
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Перед проведенням тесту додаток уточнює, чи є вагітність бажаною – саме від цього залежить текст, який буде супроводжувати отримані результати. Для того, щоб жінки не нервували, чекаючи на відповідь, додаток може розважити або заспокоїти – в останньому випадку телефон буде програвати музику для медитації, заспокійливе відео або ж розповість про техніку правильного дихання.
Розробники пояснюють, що новий тест на вагітність надійде в продаж вже цієї весни. Очікується, що його вартість складе 15-20 доларів США.