Запалення мозку може бути причиною розвитку хвороби Альцгеймера

Хворобою Альцгеймера страждають понад 47 мільйонів людей у всьому світі. Саме це захворювання є однією з найбільш поширених причин деменції, пише Медпортал.

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Дієго Гомес-Нікола (Diego Gomez-Nicola) і його колеги проаналізували зразки тканин головного мозку здорових людей і тих, у кого було діагностовано хворобу Альцгеймера. Виявилося, що у людей з цим захворюванням, в головному мозку було збільшено кількість клітин мікроглії, які беруть участь у регуляції імунної відповіді, наприклад, запальних процесів.

Дослідники також вивчали мозок мишей, які страждали хворобою Альцгеймера: якщо хвороба прогресувала, кількість мікроглії в головному мозку збільшувалася. Автори з'ясували, що оральний прийом гризунами інгібітору, що блокує роботу білка CSF1, запобігав збільшенню кількості мікрогліальних клітин. Цей же інгібітор допомагав зберегти зв'язки між нейронами, втрата яких є однією з характерних рис хвороби Альцгеймера.

У тварин, які отримували інгібітор CFS1, проблеми з навчанням і пам'яттю були менш вираженими, ніж у тих тварин, яким не давали цього препарат. Автори відзначають, що препарат дозволяв позбутися лише «надлишку» мікроглії. Проте, вчені помітили, що інгібітор CFS1 ніяк не впливав на процес накопичення бета-амілоїду в тканинах головного мозку.

Дослідники планують створити безпечний для людини інгібітор CFS1 і протестувати його дію на пацієнтів, що страждають хворобою Альцгеймера.