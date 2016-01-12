Діагностичний тест дозволить виявити рак задовго до перших симптомів

Метод заснований на виявленні в крові пацієнтів фрагментів ДНК пухлинних клітин – вони з'являються на ранніх стадіях формування пухлини, ще до того, як стають помітні симптоми захворювання.

У клінічних випробуваннях нової методики візьмуть участь понад 30 тисяч осіб. Розробники планують продемонструвати ефективність нового методу і показати його перевагу перед іншими методиками ранньої діагностики раку.

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Джей Флетлі (Jay Flatley), представник компанії Grail, пояснює, що розробники спробують створити універсальний метод діагностики, який дозволить за одним аналізом крові виявити відразу декілька видів раку. Однак, спочатку вони планують розробити тести для діагностики пухлин легень та молочної залози.

Автори вважають, що такі тести почнуть використовуватися в клінічній практиці в 2019 році. Вартість проведення одного тесту не буде перевищувати 1000 доларів США.