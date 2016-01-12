Розвиток прееклампсії можна передбачити за тиждень

Прееклампсія – ускладнення вагітності, яке розвивається у 2-5% жінок в останньому триместрі. Вона може стати причиною розвитку серйозних проблем зі здоров'ям як у майбутньої матері, так і у дитини, а в деяких випадках привести до летального результату.

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Штефан Верлорен (Stefan Verlohren) і його колеги розробили спеціальний тест, що дозволяє передбачити виникнення прееклампсії протягом тижня після його проведення. Він заснований на визначенні співвідношення концентрацій білка sLIt-1 і плацентарного фактора росту (PIGF) в сироватці крові. Кожен з цих білків бере участь у розвитку прееклампсії, відзначають автори, а зміна їх концентрацій вказує на імовірність виникнення цього ускладнення вагітності ще до появи перших симптомів.

Автори вже протестували новий тест на 1000 жінок, ризик розвитку прееклампсії у яких був підвищений. У тому випадку, якщо співвідношення концентрацій sLIt-1 до PIGF було менше 38, ризик розвитку прееклампсії протягом тижня був мінімальний. Якщо ж цей показник перевищував 38, то ймовірність виникнення цього ускладнення вагітності істотно зростала.

Вчені пояснюють, що новий тест дозволить своєчасно виявити ризик розвитку захворювання і запобігти виникненню небажаних ускладнень як для матері, так і для дитини.