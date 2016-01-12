Через маловідому хворобу у світі можуть загинути десятки тисяч людей - вчені

Доповідь учених опублікована в журналі Nature Microbiology, передає Бі-бі-сі. За оцінкою вчених, у 2015 році меліоїдозом захворіло 165 тис. жителів планети, 89 тис. з них померли.

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Хвороба настільки ж смертельна, як кір, від якого в рік помирає 95 тис. осіб. Для порівняння - від лихоманки Денге в рік помирає близько 12,5 тис. осіб.

Хвороба, також відома як хвороба Уітмор, викликає важкий сепсис, який супроводжується запаленням різних органів.

Раніше вважалося, що хвороба поширена лише в Південно-Східній Азії і на півночі Австралії. Однак нові дані показують, що хвороба зустрічається в Південній і Центральній Америці, Африці і на Близькому Сході.

На думку експертів, 45 країн, для яких ця хвороба типова, занижують кількість випадків захворювань. Ще в 32 країнах, які ніколи не повідомляли про випадки захворювань, також регулярно відбуваються її спалахи.

Хворобу викликає бактерія burkholderia pseudomallei, яка присутня в ґрунті, а в організм людини може потрапити через невеликі порізи або при диханні. Часто хвороба вражає працівників сільського господарства.

Діагностувати захворювання досить складно, оскільки воно схоже на деякі інші бактеріальні інфекції. Однак на відміну від інших хвороб меліоїдоз піддається лікуванню лише обмеженим набором антибіотиків. Рівень смертності від хвороби становить близько 70%.

Детальніше читайте на УНІАН:http://www.unian.ua/science/1233136-vcheni-poperedili-pro-hvorobu-vid-yakoji-mojut-zaginuti-desyatki-tisyach-lyudey.html