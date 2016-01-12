Чим більше у жінки дітей, тим повільніше вона старіє

Як передає meddaily.ru з посиланням на Medical News Today, справа в тому, що у багатодітних матерів довгі тіломери - кінцеві відростки, що захищають хромосоми. Кожного разу, коли клітина ділиться, тіломер коротшає. У кінцевому рахунку, він перестає захищати хромосому, будучи вже дуже коротким. І клітина починає старіти, перестає нормально працювати.

Читайте такожДля жінок найефективнішим способом омолодження є вагітністьРаніше вважалося, що активна репродуктивна діяльність пов'язана з прискореним біологічним старінням. Але, на думку професорів Університету Саймона Фрейзера, з кожною дитиною тіломери подовжуються. Вони зібрали групу з 75 жінок, за якими стежили 13 років. На самому початку та в кінці дослідження у жінок вимірювали довжину тіломерів.

Отже, жінки з великою кількістю дітей, що вижили за 13 років досліджень, мали більш довгі тіломери. За словами експертів, можливо, позитивний ефект вагітностей потрібно списувати на естроген. Рівень цього гормону підвищується, коли жінка виношує дитину. А естроген - потенційний антиоксидант, що захищає клітини від вкорочення тіломерів.