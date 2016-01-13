Для американців видано рекомендації щодо здорового харчування

Цей документ є надзвичайно важливим, він визначає підходи до харчування населення, якими будуть користуватись політики при підготовці та ухваленні законів, лікарі при наданні рекомендацій своїм пацієнтам та вчителі під час уроків, присвячених харчуванню у школах.

Основною відмінністю від попередньої редакції є акцент на моделі здорового харчування замість обговорення споживання окремих груп харчових продуктів.

За перші години після появи документу він встиг зібрати багато різних коментарів. Від схвальних відгуків до сурової критики. Основним закидом, який фігурує у більшості критичних заяв є відсутність рекомендацій по обмеженню споживання червоного м’яса та технологічно оброблених м’ясних продуктів. Деякі експерти бачать у цьому потужній вплив агропромислової індустрії.

«Дієтичні Рекомендації» включають ключові принципи здорової моделі харчування, які повинні повністю застосовуватись, приймаючи до уваги взаємодію різних компонентів сучасної дієти між собою.

Здорова модель харчування передбачає споживання усіх продуктів і напоїв у межах адекватної калорійності дієти.

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Здорова модель харчування включає:

• Різні овочі з усіх можливих їх груп – темно-зелені, червоні і помаранчеві, бобові, крохмалисті та інші

• Фрукти, особливо цілі

• Злаки, щонайменше половина з яких цільні злаки

• Знежирені молочні продукти або з низьким вмістом жиру, зокрема молоко, йогурт, сир та/або фортифіковані соєві напої

• Різноманітні білкові продукти, включаючи морські продукти, нежирне м’ясо і птицю, яйця, бобові і горіхи, насіння і соєві продукти

• Олії

Здорова модель харчування обмежує споживання:

• Насичених жирів і трансжирів, доданих цукрів і солі

Ключові рекомендації викладені у цифрах для окремих харчових речовин, вживання яких повинно бути обмеженим. Такі речовини становлять певне занепокоєння у зв’язку із негативними наслідками для здоров’я від їх споживання у США, тому їх вживання має бути обмеженим відповідно до щоденного надходження калорій:

• Споживати менше 10% від добової калорійності за рахунок доданих цукрів

• Споживати менше 10% добової калорійності за рахунок насичених жирів

• Споживати менше 5,75 г солі на день

• Якщо людина вживає алкоголь, то рекомендується помірне його споживання – до однієї порції для жінок, та до двох порцій алкоголю на день для чоловіків, за умови досягнення відповідного віку визначеного законодавством.

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Разом із вищезазначеними рекомендаціями по харчуванню, американцям усіх вікових категорій – дітям, підліткам, дорослим і особам похилого віку – рекомендується виконання Рекомендацій по фізичній активності для американців для покращення здоров’я та зменшення ризику хронічних захворювань. Американцям рекомендують підтримувати здорову вагу тіла. Взаємозв’язок між дієтою і фізичною активністю визначає енергетичний баланс і утримання ваги у межах норми. Тому Дієтичні рекомендації також наголошують на необхідності:

• Дотримання Рекомендацій по фізичній активності для американців