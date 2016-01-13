Як стати щасливим за 7 днів

Кореспондент BBC Future розповідає про декілька простих, але надійних способи позбавлення від депресії і поліпшення самопочуття.

Тягар повсякденного життя затягує нас у свої сіті нудьги і жалю до себе. Тим не менш, деякі люди вміють напрочуд стійко переносити удари долі, випромінюючи безтурботність Мері Поппінс навіть у найпохмуріший день.

Як їм це вдається? Хоча деякі щасливчики від природи мають сонячний характер, для решти існують перевірені способи покращити настрій. Для того щоби засвоїти більшість методик потрібно всього кілька хвилин, але переваги у вигляді загального задоволення життям і гарного самопочуття будуть довготривалими.

Вчені з Каліфорнійського університету в Берклі нещодавно опублікували найкращі з цих методик на своєму сайті Greater Good in Action ("Краще життя в дії"). А ми обрали деякі найбільш ефективні на наш погляд прийоми і склали тижневий план боротьби зі стресом.

Понеділок

Люди, які ведуть щоденник, давно знають, що викладення почуттів на папері допомагає вгамувати емоції і подивитись на них відсторонено. Але вчені тільки недавно з'ясували, наскільки ефективною є ця практика. Знайдіть 15 хвилин в день для вашого щоденника, і ви зменшите симптоми депресії та тривоги, зміцните імунітет та поліпшите продуктивність праці.

Користь від ведення щоденника може тривати кілька місяців. І це значно ефективніший спосіб вилити негативні почуття, ніж будь-який інший. Агресивне ж вираження гніву підсилює поганий настрій.

Вівторок

Звучить банально, але працює. Люди, які свідомо вирішили робити п'ять добрих справ, нехай незначних, упродовж одного дня на тиждень, повідомляли про більшу задоволеність життям наприкінці шеститижневого випробування. Досліджень на цю тему останнім часом стає все більше, і всі вони доводять, що великодушність робить людей щасливішими і здоровішими.

Середа

Уявіть собі, що ви втратили свого друга чи партнера. Болісні думки, так? Тим не менш, дослідження 2008 року виявило, що люди, які регулярно уявляли розлуку з близькою людиною, зрештою відчували покращення настрою. Можливо, причина в тому, що вони припиняли сприймати дорогих своєму серцю людей як належне. Купа досліджень свідчить, що регулярне відчуття та висловлення подяки підвищує задоволеність життям.

Четвер

Психологи також вказують на важливість "мети" у вашому житті. Люди, які бачать у своєму житті сенс, зазвичай є більш психічно стійкими до тимчасових складнощів. Дослідження показують, що простий перегляд старих фотографій є чудовим способом нагадати собі про ті речі, які наповнюють ваше життя сенсом – родина, друзі, благодійна діяльність або важливі досягнення в кар'єрі.

Ворушіння спогадів поєднує вас з вашим минулим і допомагає сприймати останні події в ширшій перспективі. А це, в свою чергу, допомагає вгамувати недавні розчарування і тривоги.

П'ятниця

Щоденна рутина швидко затягує нас у повсякденні турботи. Саме тому вчені все частіше нагадують про позитивний вплив почуття благоговіння.

Зоряне небо або велична церква наповнюють нас відчуттям чогось значно більшого, ніж ми самі. Вчені виявили, що відчуття благоговійного захвату робить людей щасливішими, більш альтруїстичними і терплячими, а також менш тривожними.

Навіть спроба описати вражаючий досвід у невеликому тексті може зробити чудо. Якщо вам бракує ідей, подивіться наше відео про найбільш захоплюючі місця на Землі (англійською мовою).

Субота

Речі, які раніше приносили нам задоволення, швидко втрачають свою інтенсивність і призводять до так званого ефекту "гедоністичної бігової доріжки" (схильність людей триматися на відносно стабільному рівні щастя, а також швидко повертатися до нього після серйозних позитивних чи негативних подій або змін в житті. – Ред.).

Спробуйте заново відкрити для себе джерело задоволення, приміром, улюблену їжу або напій, відмовляючись від них упродовж тижня. Через сім днів ви побачите, що зістрибнули з "бігової доріжки" і знову повною мірою радієте від цих речей. А в період утримання ви можете знайти й інші радощі, які приноситимуть вам не менше задоволення.

Якщо утримання від улюблених речей цілий тиждень здається вам завданням надважким, спробуйте практикувати свідоме задоволення під час вашої улюбленої справи. Коли ви робите, приміром, ковток кави, зосередьтеся на складній симфонії смаків напою.

Це також допомагає оцінити маленькі радощі життя, зменшити стрес і тривожність.

Неділя

Італійці кажуть "La lingua batte dove il dente duole", що означає: "Язик завжди торкається того зуба, що болить". Ці слова чудово відбивають схильність нашого розуму концентруватися на болісному досвіді минулого.

Психологи виявили, що особливо неприємні наслідки має почуття провини.

Воно не тільки викликає занепокоєння і сум, але й робить нас більш вразливими до спокус у майбутньому.

Саме тому свідомий розвиток позитивного сприйняття самого себе впродовж кількох хвилин щодня може суттєво збільшити відчуття щастя і силу волі.