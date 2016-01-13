Препарати проти печії збільшують ризик розвитку захворювань нирок

Таких висновків дійшли дослідники з Університету Джонса Хопкінса (Johns Hopkins University) на чолі з Адамом Шонфелдом (Adam Schoenfeld), пише Медпортал.

Інгібітори протонної помпи,що знижують рівень секреції соляної кислоти в шлунку, призначені для боротьби з кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Ці препарати почали широко використовуватися у 1980х роках. В останні роки було показано, що регулярний прийом інгібіторів протонної помпи супроводжується рядом побічних ефектів і негативно впливає на здоров'я пацієнтів. Так, наприклад, ці препарати збільшували ймовірність розвитку серцевого нападу.

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Автори проаналізували дані майже 260 тисяч пацієнтів і з'ясували, що у тих, хто приймав інгібітори протонної помпи, ризик розвитку захворювань нирок був збільшений. Дослідники підкреслюють, що отримані ними результати не свідчать про те, що саме прийом цих ліків провокує розвиток захворювань нирок. Проте вони вважають, що і лікарі, і пацієнти повинні знати про імовірні ризики.