Вчені з Канади виявили фермент, який нейтралізує дію цукру

Цей фермент, названий 3-фосфат фосфатази гліцерину, відіграє центральну роль у контролі рівня глюкози та утилізації жирів. Дослідницька група показала, що G3PP здатний нейтралізувати надлишок цукру в клітинах, і представила результати своєї роботи в останньому номері журналу Proceedings of the National Academy of Sciences, пишуть Новини Ізраїлю.

Медики відзначають, що підвищений рівень глюкози в організмі може призвести до ушкодження різних тканин, а фермент G3PP здатний до розщеплення великого відсотка надлишкового фосфату гліцерину до гліцерину і виведенню його поза клітини. Тим самим фермент захищає бета-клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін, і різні органи від токсичного впливу глюкози.

Дослідники відзначають, що такий важливий фермент, задіяний у метаболізмі поживних речовин, виявлений вперше з 1960-х років, і припускають, що він буде включений в нові підручники з біохімії.

На підставі цього ферменту медики планують розробити нові методи лікування ожиріння, цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому. Дослідницька група в даний час працює над відкриттям низькомолекулярних активаторів G3PP для лікування кардіометаболічних розладів, які будуть володіти унікальною дією і стануть першими у своєму роді серед ліків цієї групи.