Фітнес знижує ризик хвороб серця у людей з депресією

Депресія тісно пов'язана з серцево-судинними захворюваннями. Так, 20% людей, які потрапляють у лікарні з серцевим нападом, мають симптоми депресії. У людей з хворобами серця ризик депресії підвищений в три рази. Дослідники з Університету Еморі радять людям, що страждають від депресії, займатися спортом, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

У новому дослідженні взяли участь 965 осіб, що не страждали від серцево-судинних захворювань, а також від афективних, психотичних або тривожних розладів. Фахівці оцінили рівні фізичної активності і депресії у добровольців. Також вони шукали в учасників ранні ознаки хвороб серця.

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