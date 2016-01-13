В Австралії створена електронна таблетка, яка стежить за здоров'ям шлунка

В Австралії розроблена електронна таблетка, яка дозволить стежити за здоров'ям шлунка. Пристрій створений вченими з Королівського технологічного інституту Мельбурна (RIMT) під керівництвом Куруша Калантар-заде (Kourosh Kalantar-zadeh), повідомляє Медпортал.

Таблетка здатна аналізувати кишкові гази, склад яких змінюється при розвитку таких захворювань як, наприклад, колоректальний рак, синдром подразненого кишечника або хвороба Крона. Результати аналізу пристрій надсилає на смартфон, на якому необхідно встановити спеціальний додаток.

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Автори вже протестували електронну таблетку на свинях, вивчаючи вплив дієти з високим і низьким вмістом клітковини на склад кишкових газів. Ці тварини були обрані для експерименту, бо їх травна система багато в чому подібна до людської. Виявилося, що низьке споживання клітковини збільшує продукцію кисню в малому кишечнику у 4 рази, в порівнянні з дієтою з високим вмістом клітковини.

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