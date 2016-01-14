У Великій Британії можуть дозволити вирощувати людські органи в тілах овець і свиней

Вчені сподіваються, що вирощені таким чином печінка, серце і печінка виявляться придатними для трансплантації, що допоможе хоча б частково вирішити проблему браку донорських органів, пише Медпортал. Така методика дозволить виростити необхідні органи з клітин самого реципієнта, що істотно знизить ризик відторгнення пересадженої печінки або нирок.

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Подібні дослідження вже проводяться в США за минулий рік гібридні ембріони були підсаджені 20 тваринам. У ході експерименту ДНК, відповідальні за формування того чи іншого органу тварин, видаляється. Деніел Гаррі (Daniel Garry) з Університету Міннесоти (University of Minnesota) пояснює, що біотехнологи вже здатні створювати тварин, позбавлених скелетних м'язів або кровоносних судин. Додавання людських стовбурових клітин дозволить створити химерний організм з придатними для подальшої трансплантації органами.

Втім, подібні дослідження вже зазнали різкої критики з боку захисників тварин, які вважають їх негуманними.