Диклофенак має протипухлинні властивості - дослідження

Мова йде про диклофенак, нестероїдний протизапальній препарат, який використовується при лікуванні мігрені, невралгії, запальних захворювань суглобів. Цей препарат недорогий і часто призначається пацієнтам.

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Автори дослідження на чолі з Пеном Панціаркою (Pan Pantziarka) проаналізували результати ряду досліджень, починаючи з 1983 року, в яких вивчалися протипухлинні властивості диклофенаку. Досліджувався вплив препарату на фібросаркому, колоректальний рак, нейробластом, рак яєчників та деякі інші форми раку.

Виявилося, що прийом диклофенаку перед операцією з видалення пухлин суттєво знижував ризик розвитку метастаз, а також рівень смертності онкологічних пацієнтів. В даний час тривають чотири клінічні дослідження, в яких вивчається протипухлинну дію диклофенаку, в трьох з них препарат використовується у складі комбінованої терапії.