Диклофенак має протипухлинні властивості - дослідження
Результати дослідження, проведеного вченими з організації The Anticancer Fund, свідчать про те, що популярне знеболювальне має протипухлинні властивості.
Мова йде про диклофенак, нестероїдний протизапальній препарат, який використовується при лікуванні мігрені, невралгії, запальних захворювань суглобів. Цей препарат недорогий і часто призначається пацієнтам.
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Автори дослідження на чолі з Пеном Панціаркою (Pan Pantziarka) проаналізували результати ряду досліджень, починаючи з 1983 року, в яких вивчалися протипухлинні властивості диклофенаку. Досліджувався вплив препарату на фібросаркому, колоректальний рак, нейробластом, рак яєчників та деякі інші форми раку.
Виявилося, що прийом диклофенаку перед операцією з видалення пухлин суттєво знижував ризик розвитку метастаз, а також рівень смертності онкологічних пацієнтів. В даний час тривають чотири клінічні дослідження, в яких вивчається протипухлинну дію диклофенаку, в трьох з них препарат використовується у складі комбінованої терапії.