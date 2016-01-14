Відміняти прийом статинів через коронарне шунтування не потрібно - медики

Вчені ж з Університету Флориди (University of Florida) стверджують, що побічні ефекти виникають досить рідко, а користь від прийому статинів переважує можливі ризики. Амр Баракат (Amr Barakat) і його колеги проаналізували результати 21 дослідження, в яких оцінювався ризик розвитку післяопераційних ускладнень та побічних ефектів у пацієнтів, що приймали статини як до, так і після коронарного шунтування.

Читайте такожМедики запустили серце після семигодинної зупинки

Вони виявили, що статини знижували ризик розвитку мерехтливої аритмії, а також зменшували вірогідність смерті під час і після операції. Результати дослідження вказують на те, що пацієнти, вимушені приймати статини, можуть не переривати лікування до і після операції.

Автори відзначають, що необхідно проведення додаткових досліджень – саме вони допоможуть визначити оптимальну дозу статинів.