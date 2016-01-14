Біодобавки з хромом можуть підвищувати ризик розвитку раку
Дослідники з університету Нового Південного Уельсу і Сіднея виявили, що хром у складі харчових добавок частково перетворюється на канцерогенну форму при попаданні в клітини, і рекомендують утриматися від високих доз або тривалого застосування таких препаратів,
Хром є мікроелементом і входить до складу ліків, що призначаються пацієнтам з порушеннями обміну речовин, такими як інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу, пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на The Guardian. В деяких препаратах концентрація хрому досягає 500 мкг. У США, згідно з оцінкою національної академії наук, безпечної добовою нормою для дорослих визнана доза до 200 мкг.
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Дослідники виявили, що всередині клітини відбувається окислення хрому, в ході якого він втрачає електрони і переходить в канцерогенну форму. Вченим вперше вдалося спостерігати подібне окислення на біологічному зразку, і в клітинах людини передбачається існування такого ж ефекту.
Фахівці підкреслюють необхідність додаткових досліджень, щоб з'ясувати, якою мірою добавки з хромом можуть вплинути на ризик розвитку онкології.