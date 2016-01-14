Вагітним жінкам варто побоюватися картоплі

Як показало дослідження, картопля може підвищити ризик розвитку діабету під час вагітності, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Вчені простежили за понад 15000 жінками протягом 10 років, щоб зрозуміти, як раціон пов'язаний з гестаційним діабетом.

Виявилося, жінки, які споживали по одній порції картоплі на тиждень, мали на 20% підвищений ризик діабету. Від 2 до 4 порцій підвищували ризик на 27%, а 5 порцій і більше - на 50%. Але коли жінка змінювала дві порції картоплі на інші овочі, ризик знижувався на 12%.

Читайте такожЧим більше у жінки дітей, тим повільніше вона старієДоктор Чжан Цуйлин з Національного інституту охорони здоров'я США вважає: картопля небезпечний через високий вміст крохмалю. Саме крохмаль провокує різкий стрибок цукру в крові. Причому це актуально для будь-яких картопляних страв.

Небезпечне підвищення рівня цукру під час вагітності може викликати втому, спровокувати повторювані інфекції, порушення зору, а також підвищити ризик появи повноцінного діабету вже після пологів.