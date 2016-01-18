Характер харчування впливає на якість сну - вчені

Марі-П'єр Сант-Онж (Marie-Pierre St-Onge) і її колеги провели дослідження, в якому взяли участь 13 чоловіків та 13 жінок, середній вік яких складав 35 років, пише Медпортал. Вага всіх учасників була у нормі. Протягом 5 днів всі вони лягали спати в 10 вечора, а вставали о 7 ранку наступного дня. В середньому тривалість нічного сну становила 7 годин 35 хвилин.

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Використовуючи полісомнографію, автори змогли оцінити якість сну. При аналізі вони враховували і те, чим харчувалися учасники дослідження напередодні. Виявилося, що сон людей, які вживали велику кількість клітковини, був більш глибоким. Ті ж, у чиєму раціоні було багато насичених жирів, цукру і мало клітковини, спали неспокійно і часто прокидалися.

Результати, отримані авторами, вказують на те, що зміна характеру харчування може позитивно позначитися на якості сну. Отже, людям, які скаржаться на поганий сон, слід ввести до свого раціону більше клітковини і скоротити споживання солодкого.