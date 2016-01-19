Настрій і поведінка залежать від раціону харчування людини

Це показали численні дослідження. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Stuff.co.nz, настрій - продукт роботи хімічних речовин у мозку, так званих нейропередатчиків. До них, зокрема, належить серотонін. І антидепресанти, наприклад, підвищують рівень серотоніну в мозку.

Серотонін впливає на відчуття щастя, на ризик депресії, на соціальну поведінку, апетит, сон, пам'ять, сексуальне бажання. Вона складається з триптофану - незамінної амінокислоти. Це означає, що тіло не може виробляти триптофан, і його потрібно отримувати з їжі. Триптофан міститься в м'ясі, молочних продуктах, фруктах, насінні.

Правда, надлишок триптофану в раціоні не особливо підвищить рівень серотоніну. Зате брак відіб'ється відразу - концентрація серотоніну впаде. В результаті людина стане більш дратівливою, агресивною, у неї знизиться якість пам'яті і настрій. До речі, нещодавно було доведено, що раціон з недоліком клітковини, великою кількістю цукру і насичених жирів теж впливає на психіку.