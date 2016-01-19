Найстаріший чоловік у світі прожив 112 років

Найстаріший чоловік у світі, японець Ясутаро Коіде, помер у місті Нагойя у віці 112 років.

Як повідомляє російська служба Бі-бі-Сі, за словами медиків, причиною смерті став серцевий напад на тлі пневмонії.

Коіде народився 13 березня 1903 року, був володарем рекорду Гіннеса, що перейшов до нього після смерті іншого японця, Сакари Момої, померлого в липні. Коіде був лише на місяць молодший Момої.

Титул найстарішого жителя планети як і раніше належить американці Сьюзанні Мушатт Джонс, яку всі нащадки називають "тітонька" незалежно від родинного зв'язку. Жінці 116 років.

За даними Книги рекордів Гіннеса, найстарішою довгожителькою в світі була француженка Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років.