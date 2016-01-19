У США зафіксовано перший випадок мікроцефалії, пов'язаний з вірусом Зіка

Це перший подібний випадок на території США, пише Ремедіум з посиланням на MedicalXpress.

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Згідно з попереднім висновком, мати дитини могла бути інфікована в Бразилії, де проживала на ранніх термінах вагітності. У департаменті охорони здоров'я підкреслили, що зараз немає небезпеки поширення вірусу в США.

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Восени минулого року влада Бразилії підтвердила зв'язок між інфікуванням вірусом Зіка вагітної жінки і підвищеним ризиком розвитку мікроцефалії у новонародженого. З жовтня минулого року в країні було зафіксовано понад 3,5 тис. новонароджених з ознаками мікроцефалії. У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією МОЗ Бразилії рекомендував місцевим мешканкам найближчим часом не планувати вагітність.