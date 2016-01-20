Медична марихуана допомагає за мігрені

11:34, 20 січня 2016
Зарубіжні новини
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Медична марихуана допоможе людям, що страждають на мігрень. Таких висновків дійшли дослідники з Університету Колорадо (University of Colorado).

newsru.co.il

Вони вивчили дані про стан 121 пацієнта з мігренню, яким був рекомендований прийом медичної марихуани, пише Медпортал. Інформація була зібрана в період з січня 2010 рік по вересень 2014 рік.

103 учасника дослідження повідомили, що марихуана допомогла зменшити кількість щомісячних нападів мігрені. У 15 з них частота мігрені залишилася, а у трьох людей мігрені стали розвиватися частіше. В середньому кількість мігрені скоротилася з 10,4 в місяць до 4,6.

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Лаура Боргельт (Laura Borgelt) пояснила, що пацієнти використовували медичну марихуану в різних формах. Інгаляційна форма краще справлялася з гострим нападом мігрені, а марихуана для перорального прийому дозволяла запобігти головному болю.

Дві третини учасників цього експерименту вже мали досвід використання медичної марихуани раніше або вживали її безпосередньо перед початком дослідження.

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