Щорічно у світі реєструється понад 2,6 млн випадків мертвонародження



Автори серії досліджень підкреслюють, що, незважаючи на істотне зниження показників дитячої та материнської смертності, прогрес у боротьбі з мертвонародженням йде вкрай повільно, хоча більшість випадків народження мертвої дитини можна було б запобігти, пише Ремедіум з посиланням на The Lancet.

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Згідно зібраним даним, 98% мертвонароджених немовлят реєструється у країнах із низьким і середнім рівнями доходів. Тим не менш, ця проблема властива і розвиненим країнам. Автори підкреслюють, щорічно зниження показників рівня мертвонароджень відбувається в середньому на 2%, тоді як боротьба з материнською і дитячою смертністю ведеться ефективніше – дані показники щороку падають на 3% і 4,5% відповідно. Варто відзначити, що в рамках досліджень мертвонародженими вважалися немовлята, смерть яких настала до народження, але після 28-го тижня вагітності.

Головною причиною мертвонароджень виявилася переношена вагітність, на такі випадки припадає 14% випадків народження мертвої дитини. Харчування, спосіб життя (ожиріння або куріння), неінфекційні захворювань (діабет, рак, серцево-судинні захворювання) призводять до 10% мертвонароджень. Ще 7,7% випадків відбуваються через інфікування матері малярією і сифілісом.

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Найнижчі показники щодо мертвонародженості у Ісландії і Данії – там реєструється 1,3 і 1,7 випадків на 1 тис. народжених. За ними йдуть Фінляндія, Нідерланди, Хорватія, Японія, Південна Корея, Норвегія, Португалія і Нова Зеландія.