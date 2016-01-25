Вчені США почали роботу над секвенуванням 200 тисяч геномів людини
Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) направить 240 млн доларів на розшифровку 200 тисяч людських геномів.
Даний проект покликаний визначити генетичні причини серцево-судинних захворювань, діабету, епілепсії і аутизму, пише Ремедіум посиланням на MedicalXpress.
У програмі секвенування геномів візьмуть участь чотири лабораторії. Проект розрахований на чотири роки. Результати допоможуть розробити діагностичні тести для виявлення генетичних захворювань, а також виявити мішені для нових терапевтичних препаратів.
Вперше повна розшифровка людського геному була виконана в рамках американського проекту «Геном людини». На реалізацію цієї дослідницької програми, запущеної в 1990 році, пішло більше 13 років, обсяг її фінансування з федерального бюджету США склав 3 млрд доларів. Сучасні установки дозволяють секвенувати до 18 тис. геномів в рік, а вартість процедури впала до 1 тис. доларів.
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Американські лабораторії, отримали фінансування NIH, оснащені установками HiSeq X Ten, представлені компанією Illumina в 2014 році. Система, що складається з десяти установок HiSeq X Ten, здатна за один день секвенувати п'ять повних геномів людини. Вартість кожної установки становить 10 млн доларів, таким чином ціна системи досягає 100 млн доларів.