Вчені США почали роботу над секвенуванням 200 тисяч геномів людини

Даний проект покликаний визначити генетичні причини серцево-судинних захворювань, діабету, епілепсії і аутизму, пише Ремедіум посиланням на MedicalXpress.

У програмі секвенування геномів візьмуть участь чотири лабораторії. Проект розрахований на чотири роки. Результати допоможуть розробити діагностичні тести для виявлення генетичних захворювань, а також виявити мішені для нових терапевтичних препаратів.

Вперше повна розшифровка людського геному була виконана в рамках американського проекту «Геном людини». На реалізацію цієї дослідницької програми, запущеної в 1990 році, пішло більше 13 років, обсяг її фінансування з федерального бюджету США склав 3 млрд доларів. Сучасні установки дозволяють секвенувати до 18 тис. геномів в рік, а вартість процедури впала до 1 тис. доларів.

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Американські лабораторії, отримали фінансування NIH, оснащені установками HiSeq X Ten, представлені компанією Illumina в 2014 році. Система, що складається з десяти установок HiSeq X Ten, здатна за один день секвенувати п'ять повних геномів людини. Вартість кожної установки становить 10 млн доларів, таким чином ціна системи досягає 100 млн доларів.