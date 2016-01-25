Пересадка кісткового мозку допомогла пацієнтам з розсіяним склерозом повернутися до нормального життя / Фото УНІАН

ересадкою кісткового мозку, вже допомогла деяким пацієнтам, пише Медпортал. Повідомляється, що люди, прикуті до інвалідних колясок, тепер знову отримали можливість ходити, а прогресування захворювання зупинилося.

Спочатку пацієнт проходить процедуру забору стовбурових клітин, після чого проходить курс хіміотерапії, що впливає на імунну систему. Далі пацієнту стовбурові клітини вводяться, і імунна система хворого вже через місяць починає повноцінно функціонувати.

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Лікування проходило в лікарні при Королівському коледжі Лондона (King's College Hospital ) і Королівської Халлампширской лікарні в Шеффілді(Royal Hallamshire Hospital). Пацієнти відзначають, що поліпшення вони помітили незабаром після пересадки. Вони продовжують перебувати під наглядом лікарів, але сподіваються, що пересадка кісткового мозку допомогла їм позбутися від захворювання назавжди.

Один з учасників дослідження – Стівен Сторі (Steven Storey). До хвороби він займався тріатлоном і бігав марафони, однак розсіяний склероз привів до повної паралізації тіла. Стівен повідомив, що вже через 9 днів після пересадки він зміг поворухнути пальцем, а через 10 місяців йому вдалося проплисти одну милю (більше півтора км), а також він планує заняття бігом та велоспортом.

Професор Безіл Шаррак (Basil Sharrack) зазначає, що розроблене ним і його колегами лікування – перша терапія, яка показала свою ефективність при розсіяному склерозі. Випробування нової методики почалися близько трьох років тому.