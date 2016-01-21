Дані про шкоду генно-модифікованої сої виявилися сфальсифікованими
Італійські вчені спростували шкоду генно-модифікованої сої. Олена Каттанео (Elena Cattaneo) і її колеги з Університету Мілана (University of Milan) стверджують, що результати статті, опублікованої іншими італійськими дослідниками в 2013 році, підтасовано.
Дані про шкоду генно-модифікованої сої виявилися сфальсифікованими / volshebnaya-eda.ru
Нагадаємо, що дослідницька група Федеріко Інфасчеллі (Federico Infascelli) з Неапольського університету (University of Naples) опублікувала три статті в різних рецензованих журналах, пише Медпортал. Всі роботи були присвячені негативному впливу генно-модифікованої сої на організм козенят.
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Статті активно обговорювалися науковим співтовариством, а отримані результати були проаналізовані іншими дослідниками. Виявилося, що Інфасчеллі та його колеги супроводили свої публікації підробленими фотографіями, а також зображеннями, які вже використовувалися в інших статтях для того, щоб проілюструвати інші експерименти.
Сам же керівник дослідницької групи з претензіями не згоден. Однак, після оприлюднення результатів розслідування одну зі статей булу відкликану з журналу через самоплагіат.