Дані про шкоду генно-модифікованої сої виявилися сфальсифікованими

Нагадаємо, що дослідницька група Федеріко Інфасчеллі (Federico Infascelli) з Неапольського університету (University of Naples) опублікувала три статті в різних рецензованих журналах, пише Медпортал. Всі роботи були присвячені негативному впливу генно-модифікованої сої на організм козенят.

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Статті активно обговорювалися науковим співтовариством, а отримані результати були проаналізовані іншими дослідниками. Виявилося, що Інфасчеллі та його колеги супроводили свої публікації підробленими фотографіями, а також зображеннями, які вже використовувалися в інших статтях для того, щоб проілюструвати інші експерименти.

Сам же керівник дослідницької групи з претензіями не згоден. Однак, після оприлюднення результатів розслідування одну зі статей булу відкликану з журналу через самоплагіат.