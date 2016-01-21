Тривалий сон у вихідні знижує ризик розвитку діабету 2 типу

Не секрет, що більшість людей не висипаються протягом робочого тижня, а по вихідних сплять довше, намагаючись компенсувати таким чином, нестачу сну, пише Медпортал.

Група вчених з Університету Чикаго (University of Chicago) під керівництвом Джосіан Бруссард (Josiane Broussard) провела дослідження, в якому взяли участь 19 чоловіків. Ніхто з них не страждав на діабет або якими-небудь іншими хронічними захворюваннями. На початку експерименту протягом 4 ночей всі вони спали 8,5 годин, а протягом наступних чотирьох ночей – лише 4,5 години. Після цього їм було дозволено виспатися, середня тривалість сну становить близько 9,7 годин.

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Дослідники аналізували чутливість до інсуліну, а також індекс схильності до діабету, що вказує на ризик розвитку захворювання. Виявилося, що недосип привів до зниження чутливості до інсуліну на 23% і підвищення ризику розвитку діабету на 16%. Після того, як учасники експерименту виспалися, ці параметри повернулися в норму.

Втім, автори підкреслюють, що дослідження проведено на малій вибірці, а для підтвердження отриманих даних потрібні більш масштабні експерименти