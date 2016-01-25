Аритмія загрозливіша для здоров'я жінок

Жінки з миготливою аритмією (МА) мають вдвічі більше шансів заробити смертельну хворобу серця та інсульт, пише ВВС. Жіночий організм гірше реагує на ліки проти аритмії, а збої у жінок діагностуються пізніше.

"Можливо, жінки з аритмією недоліковані у порівнянні з чоловіками", - Коннор Емдін та його колеги з Оксфордського університету пояснили медичному журналу The BMJ.

Експерти зауважили, що лікарі мають враховувати це відкриття, аби запобігти смертельним випадкам.

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Близько мільйона людей у Великій Британії хворіють на миготливу аритмію. Наявність хвороби можна перевірити порахувавши свій пульс за 30 секунд.

Випадкова нерівномірність пульсу, відсутність одного удару чи додатковий удар, це нормальне явище, і не повинно викликати підозру. Проте, якщо ваш пульс не має постійного ритму, варто звернутися до лікаря.

Пульс також може бути зашвидкий, більше 100 ударів на хвилину, навіть коли ви відпочиваєте, що призводить до запаморочення і задишки.

Ліки можуть контролювати розвиток аритмії і запобігти інсульту (згусток або кровотеча у мозку).

У пацієнтів з миготливою аритмією верхня камера серця – передсердя – скорочується довільно й іноді так швидко, що серцевий м'яз не може повністю розслабитися між скороченнями, зменшуючи його продуктивність.

Миготливу аритмію рідко діагностували як у жінок, так і у чоловіків, каже Джун Девісон з Британської фундації серця.

Вона зазначила, що "важливо, щоб медики, які займаються профілактикою та лікуванням МА, враховували різницю проявів хвороби у людей різної статі".

Щоб дізнатися більше про причини відмінностей хвороби у чоловіків та жінок, потрібні подальші дослідження.