У Берліні створили німецько-українську асоціацію медичних сестер.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.

"У Берліні створили німецько-українську асоціацію медсестер з метою реформування вітчизняної сестринської справи", - повідомив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про створення німецько-української асоціації медсестер була досягнута в грудні 2015 року. Передбачається, що асоціація, зокрема, буде займатися розвитком співробітництва в галузі, налагодженням зв'язків між українськими і німецькими медичними установами, навчанням та стажуванням українських медсестер в Німеччині.

З часу Революції гідності і початку російської агресії проти України Німеччина приймає українців на лікування.

В кінці листопада 2015 року 30 українських військових лікарів прибули до ФРН на навчання.