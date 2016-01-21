Порошенко розпочав зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста
17:58, 21 січня 2016Зарубіжні новини
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Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.
Порошенко почав зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста / vitebsk.cc
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
«Почалися переговори з президентом МК Червоного Хреста Маурером», - написав він.
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