Порошенко розпочав зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста

17:58, 21 січня 2016
Зарубіжні новини
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Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

красный крест / vitebsk.ccПорошенко почав зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста / vitebsk.cc

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Почалися переговори з президентом МК Червоного Хреста Маурером», - написав він.

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