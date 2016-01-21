Порошенко розпочав зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста

Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

Порошенко почав зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста / vitebsk.cc Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter. «Почалися переговори з президентом МК Червоного Хреста Маурером», - написав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter