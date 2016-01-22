Жінок в Сальвадорі закликають не вагітніти протягом двох років через вірус Зіка

Інфекція, що передається з укусами комарів роду Aedes, була виявлена в країнах Південної і Центральної Америки в минулому році, в даний час вона швидко поширюється по континенту, пише Ремедіум.

Вірус Зікуа відомий з середини XX століття і до недавнього часу не вважався небезпечним захворюванням. Однак наприкінці минулого року епідеміологи виявили підвищену частоту випадків мікроцефалії у дітей, народжених в районах, охоплених спалахами цієї інфекції. Ще одне можливе ускладнення інфекції у дітей та дорослих - синдром Гійєна-Барре.

За даними МОЗ Сальвадора, в даний час в країні виявлено 5 397 випадків зараження вірусом Зіка, під медичним наглядом знаходяться 96 вагітних жінок.

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Виступаючи на прес-конференції, заступник міністра охорони здоров'я Сальвадора Едуардо Еспіноза (Eduardo Espinoza) закликав жінок дітородного віку по можливості відкласти вагітність протягом найближчих двох років – до кінця 2017 року. Вагітним жінкам міністерство рекомендує носити закритий одяг – сорочки з довгими рукавами і штани, - щоб мінімізувати ризик зараження.

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Заява Еспінози було приурочено до початку загальнонаціональної кампанії по боротьбі з комарами-переносниками вірусу Зіка, яка охватить 245 з 260 муніципалітетів Сальвадоа. Мета компанії – зниження кількості заселених комарами Aedes домоволодінь до 4%.

Із закликом відкласти вагітність раніше звернувся до жінок і МОЗ Колумбії – другий за кількістю виявлених випадків зараження вірусом Зіка країни в Латинській Америці після Бразилії, де число зареєстрованих випадків інфекції перевищила 700 тис. Колумбійська влада просить жінок по можливості уникати вагітності протягом найближчих 6-9 місяців.